Acht neue Corona-Fälle meldet das Kreisgesundheitsamt für Dülmen. Da gleichzeitig fünf weitere Personen als genesen gelten, hat sich die Anzahl der aktiven Infektionen nur um drei auf jetzt 44 erhöht.

Kreisweit wurden am Freitag 32 weitere Fälle bekannt. Die Anzahl der aktiven Infektionen liegt nun bei 302 (plus zehn im Vergleich zum Vortag), die der Genesenen bei 2289 (plus 22). Der Inzidenzwert für den Kreis lag am Freitag bei 101,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen (Donnerstag: 107,9).

Die meisten aktiven Fälle gibt es kreisweit momentan in Coesfeld (62), gefolgt von Ascheberg und Dülmen mit je 44. Weitere Todesfälle gab es am Freitag nicht.