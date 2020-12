Normalerweise ist es Tradition: Nach den Weihnachtsfeiertagen sammeln im Januar Sportvereine und Pfadfinder die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Zahlreiche Helfer sind dann unterwegs - was in der Corona-Pandemie allerdings nicht möglich ist.

Die Stadt Dülmen hat daher die Firma Remondis beauftragt, im Januar eine Straßensammlung für Weihnachtsbäume durchzuführen. Zusätzliche Kosten entstehen für die Bürger dadurch nicht, betont die Verwaltung. Sie bittet darum, dass die ausrangierten Bäume zum jeweiligen Termin an die Straße gelegt werden. Die Abholung erfolgt nach den bekannten Abfuhrbezirken.

Hier sind die Termine im Überblick

11. Januar: Abfuhrbezirke 1 und 4

12. Januar: Bezirke 2 und 3

13. Januar: Bezirke 5, 6 und 7 (außer Bauerschaft und Börnste)

14. Januar: Bezirke 8 und 9

15. Januar: Bezirke 10 und 11

18. Januar: Bezirk 14

19. Januar: Bezirke 15 und 16 (außer Dorfbauerschaft und Hangenau)

20. Januar: Bezirk 17 (außer Feldmarkt und Elvert)

Die Außenbereiche (Teile von 5, 16 und 17 sowie und die kompletten Bezirke 12 und 13) könnten aufgrund beschränkter Kapazitäten leider nicht pauschal angefahren werden, so die Stadt. Wer in diesen Bereichen dennoch auf die Abholung des Baums angewiesen ist, wird gebeten, sich bis zum 11. Januar für eine individuelle Lösung bei Therese Kemmann zu melden, Tel. 02594/12782, Email an t.kemmann@duelmen.de.