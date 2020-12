„Same procedure as every lockdown.“ Mit diesen Worten, angelehnt an den Silvester-Klassiker „Dinner for one“, informiert Zap! Trends seine Kunden über die Lockdown-Regeln

„Künftig kann man wohl eher von eingesparten Entsorgungskosten als von Erlösen sprechen.“ Nils Zellhorn von der Stadt stellte im Bauausschuss anschaulich dar, wie weltweit die Preise für Elektroschrott drastisch eingebrochen sind

„Wenn die Kinder einen Tag nicht da sind, dürfen sie nicht wieder zur Schule kommen. Wenn weg, dann weg.“ Schulleiter Robert Schneider von der Hermann-Leeser-Schule über die Präsenzpflicht in dieser Woche.

„Jeder reklamiert für sich: Bei uns hat sich niemand angesteckt. Aber die Infektionszahlen steigen und steigen. Deshalb wünsche ich mir jetzt einen harten, wirksamen, aber auch möglichst kurzen Lockdown.“ Dr. Hugo Schulze Hobbeling, Viktor-Kaufmannschaft, mit Blick auf die Corona-Lage

„Das ist ein Super-Typ, ein Sechser im Lotto für mich.“ Frank Stening, Trainer von Brukteria Rorup, kannte seinen Co-Trainer Manuel Töns vorher nicht - und ist von der Zusammenarbeit mehr als begeistert

„Da war ich jetzt wohl nicht schnell genug.“ Bürgermeister und Ausschussvorsitzender Carsten Hövekamp fragte im Hauptausschuss nach weiteren Fragen der Stadtverordneten - und hatte sich zu früh darauf gefreut, den öffentlichen Teil schließen zu können.

„Erwarte das Unerwartete. Wir Schiedsrichter müssen immer auf alles gefasst sein.“ Christoph Dastig ist Lehrwart der Schiedsrichter im Fußballkreis Ahaus/Coesfeld und weiß, wovon er spricht