Zwei weitere Todesopfer forderte das Corona-Virus, eines in Coesfeld und eines in Nottuln. In Dülmen ist die Zahl der aktiv Infizierten im Vergleich zum Vortag von 49 auf 41 zurückgegangen. 353 Infizierte sind inzwischen wieder genesen, insgesamt haben sich seit Pandemie-Ausbruch 401 Dülmener (einer mehr als am Vortag) mit Corona infiziert.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert lag am Donnerstag kreisweit bei 107,9. In den Krankenhäusern werden 32 Personen aufgrund einer Corona-Infektion stationär behandelt. Drei dieser Patienten benötigen eine intensivmedizinische Versorgung.