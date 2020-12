Perfekte Vorausplanung und innovative Konzepte

„Mit der Einweihung der erneuerten Brücke auf der B 474 hat das Projektteam alle Ziele dieses Pilotprojektes erreicht“, erläutert Sandra Beermann, Sprecherin von Straßen.NRW. In dieser Woche sei die Sicherheit und Standfestigkeit der Brücke noch einmal von Experten überprüft und bestätigt worden. „Es konnte beeindruckend unter Beweis gestellt werden, dass eine effiziente Kombination aus perfekter Vorausplanung und innovativen Konzepten die Bauzeit extrem verkürzen kann.“

Arbeiten liefen rund um die Uhr

Baubeginn war Anfang November. Bis zu 24 Stunden an sieben Tagen der Woche liefen die Arbeiten. In nur zwei Tagen wurde Ende November die bestehende Brücke über die Bahn abgerissen und die neue Verbindung über die Bahnlinie errichtet. „In den Tagen der Sperrpause war der Bauplan auf die Minute getaktet“, betont Beermann. „Die Störung für den Bahnverkehr konnte durch diesen Bauablauf so gering wie möglich gehalten werden.“

Betonfertigteile vorgefertigt angeliefert

Möglich sei der Expressbau (Kosten: rund fünf Millionen Euro) nur gewesen, weil Betonfertigteile vorgefertigt und bereits montiert an die Baustelle geliefert wurden. Auch beim Bau der Kappen, den Randbereichen der Brücke, sei viel Zeit eingespart worden, so Straßen.NRW. Die Stahlkonstruktion der sogenannten Hybridkappe dient nicht nur als Form für den auf der Baustelle einzubauenden Beton, sondern wurde mit vormontiertem Geländer und Berührungsschutz für die Oberleitung der Bahn als ein komplettes Bauteil eingebaut.