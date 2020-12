Haushalt leidet unter dem Corona-Virus

Die gute Nachricht des Bürgermeisters vor den Stadtverordneten: „Wir haben uns nach langem Ringen dafür entschieden, die kommunalen Steuersätze nicht zu erhöhen. Schließlich ist nicht nur die Kommune, sondern sind auch viele Dülmener schon ohne Steuererhöhungen hart von der Corona-Krise getroffen.“ Aus demselben Grund, nämlich die Bürger zu entlasten, würden auch die allermeisten städtischen Gebühren im kommenden Jahr gesenkt.

Investitionen wie geplant

Und auch beim Investitionsprogramm in Höhe von 35,4 Millionen Euro will die Stadt Dülmen nicht sparen. Aus mehreren Gründen. „Zum einen schaffen wir mit diesen Investitionen ja Werte, die auch den kommenden Generationen erhalten bleiben, zum anderen wollen wir auch einen wirtschaftlichen Impuls setzen, der den Unternehmen in Dülmen weiter helfen kann.“

Corona-Defizit wird rausgerechnet

Die mit Abstand schlechteste Nachricht: Die Kämmerei rechnet mit einem Defizit von real 10,4 Millionen Euro. Nur aufgrund eines neuen Gesetzes werden davon aber zunächst nur 2,9 Millionen Euro buchhalterisch wirksam, 7,5 Millionen Euro werden als Corona-bedingt anerkannt und vorläufig „isoliert.“

Erst ab 2024 - wenn die Pandemie voraussichtlich überstanden ist - müssten sich die Kommunen mit diesen Defiziten konkret befassen. Daher wird der Haushalt 2021 - mit dem Ausgriff in die Rücklage fiktiv ausgeglichen sein. „Würden die Corona-bedingten Defizite voll auf die Haushalte durchschlagen, so gäbe es kaum noch eine Stadt in Deutschland, die nicht in die Haushaltssicherung rutschen würde“, erklärt Röder.

Trotzdem warnte Bürgermeister Hövekamp vor den Stadtverordneten davor, mit diesem „buchhalterischen Kniff“ die Augen vor dem immensen Finanzierungsbedarf der Kommunen zu verschließen. „Konkret bedeutet dieses Vorgehen ein Abwälzen auf die Schultern der nachfolgenden Generationen. Ich appelliere an Bund und Land, die Kommunen weiter aktiv mit Soforthilfeprogrammen und direkten Hilfen zu unterstützen.“ Die Aufgaben der Kommunen würden stetig wachen, ohne, dass es hierfür einen angemessenen Ausgleich gebe.

Gebäudestrategie angekündigt

Hövekamp hält es für richtig, im Bereich Bildung die „größten Brocken“ zu finanzieren. 2,35 Millionen Euro für den neuen Fröbelkindergarten, drei Millionen Euro für die Augustinus-Schule und rund 1,8 Millionen Euro für den digitalen Ausbau der Schulen. Zugleich kündigte der Bürgermeister an, eine städtische Gebäudestrategie für alle Standorte und Immobilien entwickeln zu wollen