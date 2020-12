E-Autos kostenlos an einer der vier öffentlichen Ladesäule aufladen - das ist in Dülmen nur noch bis zum 31. Dezember möglich. Denn zum Jahreswechsel stehen hier einige Änderungen an. So muss der getankte Strom künftig bezahlt werden.

Die Stadt Dülmen hat sich nämlich dazu entschlossen, den Betrieb der öffentlichen Ladesäulen auf dem Stadtgebiet ab dem 1. Januar 2021 an die Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien mbH, kurz GFC, zu übergeben. Diese ist bereits kreisweit für den Betrieb öffentlicher Ladeinfrastruktur tätig. Für eine Ladesäule in Buldern ist aktuell schon die GFC zuständig.

Mit dem Betreiberwechsel ändert sich zukünftig aber auch der Stromtarif an den bestehenden vier öffentlichen Ladesäulen, die in Dülmen sich am Lohwall 10, am Bahnhof, am Freizeitbad düb sowie am Parkplatz Nonnengasse befinden. Für geladenen Strom fallen ab Januar 2021 pro geladene Kilowattstunde Kosten in Höhe von 30 Cent (netto) an.

Parken bleibt kostenlos

Aber es gibt auch eine gute Nachricht für E-Auto-Fahrer: Das kostenfreie Parken für Elektro-Fahrzeuge auf bewirtschafteten Parkplätzen wird auch im kommenden Jahr weiterhin bestehen bleiben. Autofahrer müssen lediglich eine Parkscheibe einlegen und die maximale Parkdauer des Stellplatzes beachten, erläutert die Verwaltung.

Grundsätzlich sind Elektro-Fahrzeuge in Dülmen auf dem Vormarsch: So sind derzeit 119 reine E-Pkw und 86 sonstige Hybrid-Pkw zugelassen. Parallel dazu haben zuletzt auch die Ladevorgänge an den öffentlichen Ladesäulen zugelegt: Von 2017 bis 2019 hat sich zum Beispiel die Stromabnahme an einer Ladesäule beinahe verfünffacht.