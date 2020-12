Dülmens Einzelhandel steht bereit, um den Kunden Beratung und Einkauf selbst unter den Bedingungen des vorübergehenden Stillstands problemlos zu ermöglichen. Das zeigte ein Rundgang durch die Innenstadt am Tag eins des Lockdowns, den die DZ gestern Vormittag unternahm.

Kunden sind zunächst nur wenige unterwegs. Dabei sind doch Bäckereien, Drogeriemärkten, Zeitungsgeschäfte, Blumen- und Lebensmittelläden wie immer erreichbar. Selbst die Brennerei Eckmann hat ihre Tür einladend geöffnet. Auch frisch gerösteter Kaffee von der Privatrösterei Schröer oder Tee von Tee und Steine an der Rathausgasse kann wie immer gekauft werden.

Trotz Schließung ist Einkauf möglich

Die Mehrzahl der Läden jedoch ist geschlossen, was ganz schnell an den nicht vorhandenen Warenständern vor den Geschäften zu erkennen ist. Und trotzdem brennt in vielen Lokalen Licht. Innen tut sich was. Hier und dort wird die Saisonware ausgeräumt und neu dekoriert. Bei vielen Einzelhändlern kann man noch immer Ware bestellen und abholen - oder diese wird sogar geliefert.