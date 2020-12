„Die Dülmener Apotheken haben ausreichend kostenlose FFP2-Masken für die Risikopatienten“, erklärt Jutta Reher von der Bärenapotheke. „Wir hatten zunächst Schwierigkeiten bei der Bestellung, das stimmt. Auch, weil uns die Bestimmungen des Bundes spät erreicht haben“, ergänzt Reher.

Es sei jedoch im Austausch mit den anderen Apothekern in Dülmen gelungen, bei einem Anbieter ausreichend Masken für alle Bezugsberechtigten einzukaufen. Die meisten Apotheken würden sich an die Empfehlung ihrer Kammer halten, die Ausgabe der Masken zu dokumentieren. „Das machen wir auch so, weil es ja eine gewisse Nachvollziehbarkeit geben muss.“

Alle Menschen über 60 Jahre und Risikopatienten mit Vorerkrankungen bekommen derzeit drei Masken kostenlos in der Apotheke. Es sind genügend Masken für alle vorhanden. Personalausweis nicht vergessen!