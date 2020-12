Das Corona-Impfzentrums des Kreises hat in den oberen Räumen, den früheren Besucher- und Veranstaltungsräumen, im Wiesmann-Gecko sein Quartier bezogen. Immerhin 700 Impfungen werden am Tag in Dülmen möglich sein, nennt Kai Wermelt, Organisatorischer Leiter, Zahlen. Geimpft wird in drei Impfstraßen, jeweils von 8 bis 20 Uhr, im Zwei-Schicht-System an sieben Tagen in der Woche.

Kein Termin - keine Impfung

Ohne Termin, der zuvor über die Nummer 116117 der Kassenärztlichen Vereinigung zu vereinbaren ist, wird allerdings niemand geimpft. Nach gut fünf Minuten dürfen die Geimpften nach Hause gehen, um zur zweiten Impfung, drei Wochen später, wiederzukommen. In der Theorie ist also alles perfekt durchgeplant. Müsse nur noch der Impfstoff kommen.