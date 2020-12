Am Nonnenwall 15 wollte die die Heilig-Geist-Stiftungnoch im Jahr 2016 ganze 25 moderne, barrierefreie Seniorenwohnungen errichten. Die Baupläne sind fertig, ein notarieller Erbbauvertrag ist unterzeichnet. Das in die Jahre gekommene Haus des ehemaligen Dülmener Textil-Fabrikanten Wilhelm-Gottfried Specht steht seit 2013 leer. Die Geschwister Specht schätzen, dass sie rund eine Million Euro in das Gebäude investieren müssten, um ihr Elternhaus zu modernisieren.

Klage ist erfolglos

Die Heilig-Geist-Stiftung würde sofort loslegen, doch mit der Bauvoranfrage gerieten die Baupläne ins Stocken: Die Stadt hat die ehemalige Industriellen-Villa nebst Umfriedung unter Denkmalschutz gestellt. Vor dem Verwaltungsgericht hat die Familie bereits geklagt - doch die Stadt Dülmen bekam recht.

„Wenn die Politik in dem Projekt mit der Heilig-Geist-Stiftung ein überwiegendes öffentliches Interesse erkennt, kann es auch eine Erlaubnis zum Abriss geben“, zitiert Jürgen Specht das Denkmalschutzgesetz. „Vielleicht gibt es ja sogar einen Investor, der eine bauliche Lösung unter Einbeziehung des Hauses findet“, ergänzt Specht, der für diesbezügliche Gespräche gern zur Verfügung steht. Den Kontakt kann die DZ-Redaktion herstellen.