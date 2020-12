Bücherei und Jugendtreff schließen

Stadtbücherei

Die Bücherei bleibt ab Mittwoch vorerst geschlossen. Derzeit wird nach Angeben der Verwaltung noch geprüft, ob die „Bücherei to go“ angeboten werden darf: Kunden könnten dann Medien, die sie zuvor telefonisch oder online bestellt haben, am Eingang der Bücherei am Westring abholen. Auch ausgeliehene Medien könnten dort wieder zurückgegeben werden.

Informationen hierzu sollen in den kommenden Tagen folgen. Telefonisch bleibt die Bücherei bis zu den Weihnachtsfeiertagen erreichbar. Alle Leihfristen werden automatisch verlängert, bis eine reguläre Öffnung wieder möglich ist. Wer über die Feiertage noch Lesestoff benötigt, könne weiterhin auch die Onleihe nutzen und sich Medien digital ausleihen. Weitere Informationen gibt es hierzu auf der Homepage .

Städtische Verwaltungsstellen

Ein persönliches Treffen mit Ansprechpartnern der Verwaltung ist weiterhin nach telefonischer Absprache möglich. Die Telefonnummern der zuständigen Mitarbeiter sind im Serviceportal unter dem Stichwort der jeweiligen Anliegen zu finden.

Beim Betreten von städtischen Gebäuden gilt die Maskenpflicht. Die Stadt bittet darum, dringende Anliegen telefonisch, per Email oder online über das Serviceportal zu regeln. Vom 24. Dezember bis einschließlich 3. Januar sind die Verwaltungsstellen geschlossen.

Bürgerbüros

Die Bürgerbüros bleiben während des Lockdowns geöffnet. Die Gebäude dürfen jedoch nur betreten werden, wenn vorab ein Termin vereinbart wurde. Dies geht am einfachsten über das Serviceportal der Stadt oder alternativ unter Tel. 02594/12102.

Da das Bürgerbüro in der Innenstadt am Donnerstag und Freitag, 17. und 18. Dezember, zurück ins Rathaus zieht (DZ berichtete), sind an diesen beiden Tagen keine Termine möglich. Öffnungstage vor Weihnachten sind dann vom 21. bis 23. Dezember. Der Zugang erfolgt über den neuen Haupteingang des Rathauses: vom Marktplatz kommend im Durchgang zum Markt der Möglichkeiten und zum einsA. Vom 24. Dezember bis 3. Januar bleibt das Bürgerbüro geschlossen.

Die Bürgerbüros in Rorup und Buldern öffnen auch im neuen Jahr zunächst ein Mal pro Monat. Die Termine sind dabei in Rorup am 13. Januar und 10. Februar; in Buldern am 14. Januar und 11. Februar.

Städtische Sportanlagen

Die Turnhallen sind für den Vereinssport nach wie vor geschlossen. Ab Mittwoch schließt die Stadt zudem die Outdoor-Anlagen: das Sportzentrum Süd, die Sportanlagen an den Wiesen und die Skateanlage am düb.

Städtische Musikschule

Der Unterricht findet bis zum 22. Dezember nur noch digital oder telefonisch statt (DZ berichtete). Anschließend geht die Musikschule in die Weihnachtspause. Die Musikschullehrer werden sich mit ihren Schülern zum weiteren Vorgehen abstimmen.

Neue Spinnerei

Bereits in den vergangenen Wochen waren während des Lockdowns light in der Jugendeinrichtung nur noch reduzierte Angebote möglich. Ab Mittwoch schließt die Einrichtung bis einschließlich 3. Januar komplett. Auch der Treff ist dann nicht mehr geöffnet. Das Team der Neuen Spinnerei ist in dieser Woche aber noch über die sozialen Medien sowie unter Tel. 0172/9778158 zu erreichen.