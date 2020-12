Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung an zwei Autos in Dülmen erwartet drei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren.

Was war passiert? Gegen 3.30 Uhr meldeten sich in der Nacht zum Sonntag Zeugen bei der Polizei, weil sie an der Droste-Hülshoff-Straße verdächtige Geräusche gehört hatten. Diese vernahmen auch die Beamten, als sie vor Ort ankamen. Sie trafen dann auf die drei Jugendlichen und entdeckten zwei Autos, an denen die Spiegel abgebrochen waren. Nach der Feststellung der Personalien wurden die Jugendliche in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

Verstoß gegen die Corona-Verordnung

Auf das Trio wartet neben der Anzeige übrigens auch noch ein Bußgeld - wegen Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung. Schließlich stammten die Jugendlichen aus verschiedenen Haushalten.