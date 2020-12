Zum ersten Wohnmobil-Dinner lud der Wohnmobil-Anbieter dümo am Samstagabend zu sich in den Graskamp ein. 16 Fahrzeuge mit insgesamt 36 Gästen trudelten nach und nach aus Recklinghausen, Köln, aber auch aus Dülmen und Umgebung ein. Die Idee: Um die heimische Gastronomie zu unterstützen, die ja aktuell wegen der Corona-Pandemie keinen Restaurantbetrieb anbieten darf, werden die Essen zu den Fahrzeugen gebracht: Essen auf Rädern der Extraklasse quasi.

Dafür sorgte die Kochschule Depel aus Buldern. „Wir sind jetzt seit vier Jahren am Markt. Am Jahresanfang lief es endlich richtig gut“, sagt Christian Depel. „Dann kam der erste Lockdown. Das hat uns hart getroffen.“ Daher sind Christian Depel und seine Frau Tanja, die auch Ernährungsberatung anbietet, dankbar für die Chance, am Samstagabend in Hiddingsel ihre Kochkünste anbieten zu können.

Adventliches Dinner

Es gibt als Amuse Geule eine Wildschwein-Terrine, ein sehr schmackhaftes Maronen-Schaumsüppchen, einen winterlichen Salat mit flambierter Entenbrust und als Hauptspeise Wildschweinrückenfilet mit Lebkuchensauce, dazu Kartoffelknödel und Rotkohl sowie als winterliches Dessert eine Champagner-Mousse mit roten Johannisbeeren.

Heimelige Atmosphäre

dümo hat mit flackernden Heizstrahlern und Leuchten auf dem Besucherparkplatz für eine heimelige Atmosphäre gesorgt. In den Fahrzeugen haben es sich die Gäste bequem gemacht. Einige haben Lichterketten im Wohnmobil aufgehangen. Kerzenschein erleuchtet den Tisch und sorgt für eine wohlige Atmosphäre.

Zubereitet werden die Speisen in einem kleinen Foodtruck der Firma dümo. „So etwas haben wir auch noch nie gemacht“, gesteht Christian Depel. „Dafür muss man auch schon ein bisschen verrückt sein“, lacht er. Zusammen mit seinem Kollegen Marek Starostecki rühren die beiden in Pfannen, schneiden Brot, richten die Teller an. Tanja Depel holt die Speisen am Foodtruck ab und bringt die Teller dann zu den Fahrzeugen. Die Wohnmobilisten können sitzen bleiben und bekommen die Gerichte an die Tür gebracht.

Heiße und schmackhafte Speisen

Obwohl das Thermometer gerade einmal Temperaturen im einstelligen Bereich anzeigt, kommen die Speisen heiß und schmackhaft auf den Tisch. Der Dülmener Stefan Teutscher ist begeistert: „Eine ganz tolle Idee. Wir sind gerne dabei.“

Absage für Neuauflage

Am kommenden Samstag sollte eigentlich noch ein Wohnmobil-Dinner bei dümo in Hiddingsel angeboten werden. „Angesicht der aktuellen Corona-Entwicklung haben wir die Veranstaltung aber abgesagt. Wir wollen das erst wieder durchführen, wenn es die Pandemie erlaubt“, sagt Isabell Marx aus der Marketing-Abteilung von dümo.