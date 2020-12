Lichterfahrt der heimischen Landwirte

Da staunten selbst einige der Landwirte, als sie sich des großen Andrangs bewusst wurden: „So viele sind wir!“

In der Tat. Insgesamt 54 mit weihnachtlichen Lichterketten geschmückte Trecker haben Landwirte vor allem aus dem Bereich Nottuln, Rorup und Buldern, aber teils auch aus Haltern am See, am frühen Samstagabend auf die Reise geschickt.

Gut gesichert durch die Polizei Coesfeld fuhr der funkelnde Treckerkorso durch Rorup, Karthaus und Nottuln. Und die Landwirte ernteten viel Zustimmung mit dieser Aktion. „Ganz viele Menschen haben applaudiert oder das „Daumen hoch“-Zeichen gegeben“, freute sich Landwirt Stephan Büssing.

"Wir wollten damit den Menschen eine Freude machen"

Büssing hatte im Vorfeld die Vorbereitungen für den Treckerkorso koordiniert. Mit ihrer Aktion folgten die heimischen Landwirte einem Aufruf der Bewegung „Land schafft Verbindung e.V. NRW“. Diese hatte die Aktion unter das Motto „Ein Funken Hoffnung“ gestellt.

„Wir wollten damit den Menschen eine Freude machen“, so Büssing. Es sei aber auch darum gegangen, in diesen schwierigen Zeiten den Blick auf die Situation der heimischen Landwirtschaft zu lenken. Sie sei Teil dieser Gesellschaft, ihre Sorgen und Nöte dürfe man nicht aus den Augen verlieren.

Funkelnder Treckerkorso in und um Nottuln 1/40 Derart prächtig mit Lichterketten geschmückte Trecker sieht man nicht alle Tage. Landwirte aus Nottuln und Umgebung, sogar aus Haltern am See, nahmen am Samstagabend (12. Dezember) an einer Lichterfahrt durch Rorup, Karthaus und Nottuln teil. Ein sehenswerter Anblick. Foto: Ludger Warnke

Aktion mit Behörden abgesprochen

Treffpunkt für alle Teilnehmer war kurz vor Einbruch der Dunkelheit der Hof Strätker in Hövel, der sich alsbald in ein funkelndes Lichtermeer verwandelte. Hier hatte sich auch die Polizei eingefunden, die den Korso eskortierte. Das Nottulner Ordnungsamt achtete auf die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen. Im Vorfeld war die Aktion natürlich mit den Behörden von Kreis und Gemeinde abgesprochen worden.

Vom Hof Strätker ging es zunächst über die K 12 nach Rorup, dann nach Karthaus und schließlich über die Dülmener Straße nach Nottuln. Dort fuhren die Landwirte unter anderem ganz gezielt an Krankenhaus und Seniorenheimen vorbei. Nach rund zweistündiger Fahrt löste sich der Treckerkorso am Wellenbadparkplatz in Nottuln auf.