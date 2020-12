Solidarisch mit den Dülmener Händlern haben sich nun zahlreiche Mitglieder der Interessengemeinschaft Dülmener Unternehmen (IDU) gezeigt. Viele IDU-Unternehmen schenken in der Weihnachtszeit ihren Mitarbeitern einen Dülmen Gutschein.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dieser Aktion unseren Teil dazu beitragen können, in Zukunft in einer lebendigen Innenstadt leben zu können“, zeigt sich IDU-Vorsitzender Klaus Göckener begeistert, dass die IDU bei ihren Mitgliedern bei der Gutschein-Aktion auf so viel Resonanz gestoßen ist. „Das zeigt, dass IDU-Unternehmen die Lage in der Innenstadt nicht egal ist.“

Dülmen Gutscheine gute Alternative

So haben sich Patrick Marx und Stefan Elting von der Firma Elting und Markus Enseling, Inhaber von Enseling Haustechnik, in den vergangenen Tagen mit Dülmen Gutscheinen eingedeckt. Alle drei sind sich darüber einig, ihren Mitarbeitern eine große Freude bereiten zu können. „Die Gutscheine sind ja bei über 70 Dülmener Geschäften einzulösen. Da dürfte für jeden das Passende dabei sein.“

Olaf Jahnke, Geschäftsführer von Jahnke und Hahne aus dem Dernekamp, verschenkt den Dülmen Gutschein nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr über. „Er ist eine sehr gute Alternative zum Tank-Gutschein“, ist er sich sicher.

„Es ist schon toll, wie sich die Gewerbebetriebe für den innerstädtischen Handel ins Zeug legen“, macht Dr. Hugo Schulze Hobbeling, Sprecher der Kaufmannschaft, deutlich. Für viele Händler sei das eine Chance, wirtschaftlich durch die Krise zu kommen.

Sollten sich weitere Unternehmen für, den Gutschein interessieren: Dülmen Marketing kann unter Tel. 02594/12345 oder duelmen-marketing@duelmen.de helfen.