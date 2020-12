Der Nikolaus kommt per Leinwand

Hausdülmen. Eigentlich hätte der Nikolaus in den vergangenen Tagen zahlreiche Kinder in Dülmen und den Ortsteilen besuchen sollen. Aber in Corona-Zeiten ist halt vieles anders - und man muss kreativ werden. Ein gutes Beispiel dafür zeigt das aktuelle Foto der Woche.