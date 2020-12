Neue Lockdown-Regeln für Schulen und Kitas

Das Land Nordrhein-Westfalen hat angekündigt, den Lockdown ab sofort auszuweiten. Informationen dazu finden sich im Internet . Grundsätzlich gelten zur allgemeinen Kontaktreduzierung ab Montag die neuen Regeln auch in Dülmen. Für weitere Informationen sollten Eltern dringend auf die Benachrichtigungen der betreffenden Schule achten.

Diese Regeln gelten für Schulen

Erste bis siebte Klasse: In den Jahrgangsstufen eins bis sieben können Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigte ihre Kinder vom Präsenzunterricht befreien lassen. Um das Verfahren angesichts der Kürze der Zeit zu vereinfachen, informieren die Eltern die Schule schriftlich darüber wenn sie von dieser Befreiung Gebrauch machen wollen.

Sie geben dabei an, ab wann ihr Kind ins Distanzlernen wechseln soll. Frühester Termin ist Montag, 14. Dezember. Ein Hin- und Her-Wechseln zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen ist dabei nicht möglich, betont die Stadt. Dies sei mit Blick auf die Infektionsprävention nicht sinnvoll.

Wichtig: Die Befreiung vom Präsenzunterricht in den Klassen eins bis sieben und der obligatorische Distanzunterricht sei nicht mit einem Aussetzen der Schulpflicht gleichzusetzen.

Achte bis 13. Klasse: In den Jahrgangsstufen acht bis 13 wird Unterricht grundsätzlich nur als Distanzunterricht erteilt. Für Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung, der eine besondere Betreuung erfordert, muss diese in Absprache mit den Eltern oder Erziehungsberechtigten sichergestellt werden.

Berufskollegs: Die Berufskollegs sollen davon abweichend die Möglichkeiten des Distanzlernens unter Ausweitung der bisherigen Regelungen nutzen. Die Schulleitung entscheidet hier in eigener Verantwortung, in welchem Bildungsgang und in welchem Umfang Distanzunterricht pädagogisch und organisatorisch sinnvoll umsetzbar ist.

Ferien im Januar werden verlängert

Das Lernen und Arbeiten zu Hause, wie es von vielen Schülern im Frühjahr erstmals praktiziert wurde und für das es von den Schulen fortgeschriebene Konzepte gibt, gelte auch für die Woche zwischen dem 14. und dem 18. Dezember.

Darüber hinaus werden die Ferientage ausgeweitet, sodass an den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der Weihnachtsferien. Am 7. und 8. Januar 2021 findet somit kein Unterricht statt.

Diese Regeln gelten für Kitas und Kindertagespflege

Die Kindertagesstätten bleiben grundsätzlich geöffnet. Auch Tagespflegepersonen können weiterhin Betreuung anbieten. Die ohnehin geplanten Schließzeiten zwischen dem 14. Dezember und 10. Januar werden beibehalten.

Wunsch der Landesregierung ist es dennoch, den Betrieb auf ein Minimum zu reduzieren. Sie appelliert daher an alle Eltern, das Angebot von Kitas und Kindertagespflege „nur zu nutzen, wenn es absolut notwendig ist.“

Appell der Landesregierung

In einem Schreiben des Landesfamilienministeriums heißt es wörtlich: „Die Weihnachtszeit und die Zeit zwischen den Jahren sind für viele Familien ohnehin arbeitsfreie Tage. Wir bitten alle Eltern: Machen Sie von allen anderen Möglichkeiten Gebrauch, Beruf und Betreuung zu vereinbaren und bringen Sie, wenn es Ihnen möglich ist, Ihr Kind nicht in die Betreuung!“

Die Leitungen der Dülmener Kitas und Tagespflegepersonen informieren die Eltern über die neuen Regelungen. Alle weiteren Absprachen erfolgen dann im Einzelfall.