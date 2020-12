In der Fußgängerzone gilt ab sofort eine Maskenpflicht: Passanten müssen montags bis samstags in der Zeit von 8 bis 19 Uhr einen entsprechenden Mund- und Nasenschutz tragen. Schilder, die auf die Regelung hinweisen, werden an den Eingangspunkten der Fußgängerzone aufgestellt.

Beschilderung kommt

Die aktuelle Corona-Schutzverordnung sieht vor, dass „im unmittelbaren Umfeld von Einzelhandelsgeschäften … und auf den Zuwegungen“ eine Maske zu tragen ist. Um diese Vorgabe des Landes zu konkretisieren, erfolgt jetzt eine Beschilderung, dass die Maskenpflicht auf jeden Fall in den Fußgängerzonen gilt.

„Indem wir darauf hinweisen und die Verordnung entsprechend konkretisieren, schaffen wir für alle Bürgerinnen und Bürger eine klare und eindeutige Regelung“, erläutert Jürgen Heilken, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung. Nach Beobachtungen des Ordnungsamtes haben viele Menschen in den vergangenen Tagen ohnehin bereits freiwillig eine Maske in der Fußgängerzone getragen.

Kontrollen in den nächsten Tagen

Den Hinweis auf die Rechtslage nimmt die Stadt Dülmen in Abstimmung mit den Nachbarkommunen vor. Lüdinghausen, Coesfeld und Billerbeck weisen ebenfalls auf die Maskenpflicht an Werktagen in ihren Fußgängerzonen hin. „Damit gibt es keinen Flickenteppich, sondern eine einheitliche Regelung. Mit dem Tragen der Maske schützen die Bürgerinnen und Bürger sich selbst und andere“, sagt Jürgen Heilken. Das Ordnungsamt wird die Maskenpflicht in den kommenden Tagen kontrollieren