Mittlerweile ist klar: Am 26. September 2021 wird der neue Bundestag gewählt. Für die SPD im Kreis Coesfeld will dann Johannes Waldmann aus Ascheberg für frischen Wind im Parlament sorgen – und die Dülmener SPD wird ihn dabei mit ganzer Kraft unterstützen.

Das machte der Ortsvereinsvorsitzende Simon Peletz bei einer Mitgliederversammlung der SPD auf dem Markt der Möglichkeiten im einsA deutlich: „Johannes Waldmann ist ein junger Kandidat, der trotzdem schon viel politische Erfahrung hat. Mit ihm gemeinsam wollen wir für eine gerechte und moderne Politik im Münsterland und ganz Deutschland kämpfen.“

Die Mitgliederversammlung fand unter strengen Hygieneregelungen statt. „Wir sind aufgrund des Bundeswahlgesetzes dazu verpflichtet, Delegierte auf einer Mitgliederversammlung zu wählen“, betont Peletz. Die Veranstaltung wurde deshalb bewusst kurz und an der frischen Luft abgehalten. Peletz dankte dem einsA und der Stadt für die Unterstützung, eine „coronakonforme“ Veranstaltung durchführen zu können, heißt es in einer Parteimitteilung.

Gerechte und moderne Politik

Was er unter einer gerechten und modernen Politik versteht, machte Waldmann den Mitgliedern deutlich: „Ich will mehr Gerechtigkeit von Kindesbeinen an“, erklärte der 31-Jährige. „Und das heißt vor allem mehr Bildungsgerechtigkeit. Dafür setze ich mich als Hauptschullehrer auch jetzt schon jeden Tag ein. Und was ich dabei gelernt habe, will ich in den Bundestag einbringen.“

Ebenfalls liegen Waldmann faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen besonders am Herzen: „Deshalb ist es wichtig, für mehr Tarifbindung zu kämpfen. Da haben wir noch viel Nachholbedarf.“

Gemeinsam machten Peletz und Waldmann außerdem deutlich, dass sie Olaf Scholz für genau den richtigen Kanzlerkandidaten der SPD halten. Peletz: „Olaf Scholz beweist gerade, wie wichtig in der Krise Verlässlichkeit und ein klarer politischer Kompass sind. Nicht zuletzt durch seinen Einsatz werden gerade jetzt in der Pandemie unzählige Arbeitsplätze gerettet. Ich glaube, dass wir den Wählern in Dülmen so ein richtig gutes Angebot machen: Mit Johannes Waldmann für den Wahlkreis und Olaf Scholz an der Spitze.“