Keine Glasplatte für die Apotheke

Mit den archäologischen Funden auf dem Marktplatz beschäftigen sich nach dem Kulturausschuss (DZ berichtete) jetzt auch die Mitglieder des Wirtschaftsförderungsausschusses.

Wie Bürgermeister Carsten Hövekamp berichtete, hatte am Montag eine archäologische Fachfirma im Auftrag der Stadt die Funde in Augenschein genommen und ihre Empfehlungen abgegeben, wie am sinnvollsten mit den historischen Schätzen umzugehen ist. Mit vor Ort war auch Andreas Wunschel vom Referat Mittelalter- und Neuzeitarchäologie der LWL-Archäologie für Westfalen, der über die Ergebnisse informierte.

Keine Glasplatte

Bei den Grabungen wurde ein Keller mit Holzfußboden vermutlich aus dem frühen 17. Jahrhundert aufgedeckt, über dem auch Reste aus einer alten Apotheke gefunden wurden. „Ursprünglich war geplant, dieses Stück über eine Glasplatte sichtbar zu machen, doch haben wir damit schlechte Erfahrungen gemacht“, so Wunschel gegenüber der DZ. Sinnvoller sei es, das Objekt einzuscannen und im Rahmen eines virtuellen Stadtrundganges über einen QR-Code abrufbar zu machen.

„Der alte Marktbrunnen ist noch ziemlich gut erhalten, sodass er auch wieder nutzbar gemacht werden kann.“ Vom alten Rathaus wurde das Fundament eines Torbogens und Teile des Bogens aus dem späten 15. Jahrhundert entdeckt.

„Dieser sollte geborgen und später in der Nähe aufgestellt werden.“ Einige Rathausfundamente könnten zudem als Intarsien im Boden des neuen Marktplatzes kenntlich gemacht werden. „Bei den Fundstücken aus der Apotheke sind mehrere Teile sehr empfindlich. Diese können entweder in speziellen teuren Vitrinen ausgestellt werden oder aber es werden Repliken der Originale zur Schau gestellt. Außerdem besteht die Möglichkeit, 3D-Drucke in kleinerem Maßstab als Ausstellungsstücke zu verwenden.“

Funde auch touristisch nutzen

Einstimmig sprachen sich die Mitglieder des Wirtschaftsförderungsausschusses dafür aus, den alten Marktbrunnen sichtbar zu erhalten und zu nutzen. Ebenfalls ohne Gegenstimmen wurde beschlossen, das Fundamente des alten Rathauses intarsienhaft darzustellen und zu erläutern.

Mehrheitlich (bei Gegenstimmen der SPD) sprach sich der Ausschuss dafür aus, den Keller der alten Marktapotheke digital zu erfassen und zu erläutern. Eine breite Mehrheit setzte sich für einen historischen Stadtrundgang unter Einbeziehung der archäologischen Funde in der Innenstadt ein. Einstimmig setzte sich der Ausschuss dafür ein, Teile aus dem Keller der alten Marktapotheke und aus dem Fundament des alten Rathauses oberirdisch auszustellen, zu erläutern und mit QR-Codes zu versehen.

Sven Pietras (SPD) hatte sich für eine Erweiterung der Beschlussvorlage eingesetzt: „Wir sind hier im Wirtschaftsförderungsausschuss und daher sollte der touristische Aspekt der Funde nicht zu kurz kommen. Wir fordern daher ein Konzept, wie die Funde auch touristisch aufgearbeitet werden können.“ Der Vorschlag wurde mehrheitlich angenommen.

Die Sorge von Helmut Rüskamp (CDU), dass durch die Bergung der mittelalterlichen Funde der Ausbauplan für den Dülmener Marktplatz ins Wanken geraten könne, zerstreute der Ausschussvorsitzende Wilhelm Wessels (CDU): „Bisher ist unser Zeitplan nicht beeinträchtigt.“