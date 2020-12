Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Wer an Weihnachten in St. Viktor einen Gottesdienst besuchen will, der muss sich vorher anmelden. Los geht es damit am heutigen Donnerstag. Anmeldungen sind möglich unter Tel. 02594/ 97995231, und zwar montags und freitags von 9.30 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 14.30 bis 17 Uhr.

Am Montag hatte eine archäologische Fachfirma im Auftrag der Stadt die Funde auf dem Marktplatz in Augenschein genommen. Ergebnis: Die Apotheke soll nicht verglast, der Brunnen in Funktion genommen und die Rathausbögen geborgen werden.

Die Zahl der aktiv mit Corona infizierten Dülmener ist um fünf auf nun 27 angestiegen. Der Inzidenzwert liegt, leicht niedriger als am Vortag, bei 66,2.

Kuchen, Brot und Brötchen kaufen - und zwar kontaklos. In der Bäckerei Böckmann gibt es jetzt eine digitale Kundenkarte, die Kunden und Mitarbeitern den Einkauf erleichtern soll.

Klara Koppe hat ein Jahr mit Höhen und Tiefen hinter sich. Überraschend wurde sie U23-Meisterin bei den Deutschen Crossmeisterschaften in Sindelfingen. Danach lief es nicht mehr. Aktuell ist sie fit und arbeitet hart für die kommenden Aufgaben.

Die Kabelbäume für die Luftfilter haben eine ziemlich kurze Anreise. Nicht einmal 20 Kilometer sind es von den Werkstätten Karthaus in Weddern zur Franz Ziel GmbH in Billerbeck. In den Werkstätten werden in der Abteilung Metall und Elektro die Kabelbäume für die Filter hergestellt.

Gewinnzahlen Adventskalender Bürgerstiftung:

1923 1 Einkaufsgutschein Bioladen Urban

0350 1 Einkaufsgutschein EineWeltLaden Dülmen

2610 1 Geschenkkorb Golly‘s Spezialitäten

3987 1 Gutschein Bistro täglich

2140 1 Gutschein Café kleine Auszeit

0590 1 Gutschein düb Freizeitbad

4699 1 Gutschein Moubis Pflanzenhof Dülmen

0664 1 Gutschein Schröers Privatrösterei

3584 1 Kissen Lexington 50/50 + Füllung

1596 1 Nistkasten + 1 Insektenhotel

4898 1 VIKTOR Gutschein G&P Küchenstudio

0585 1 Weihnachtsgans Farmers Food GmbH

3206 1 x DUO-Karte DIE SAUNA INSEL

Wetter:

Heute nach Nebelauflösung teilweise freundlich bis sonnig und überwiegend trocken. Temperaturen bei 2 bis 3 Grad, dazu schwacher bis mäßiger Südostwind.

Verkehr:

Die B 474 ist zwischen Ostdamm und L 551 komplett gesperrt werden Brückenarbeiten, Umleitungen sind ausgeschildert.

Weitere Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

August-Schlüter-Straße Höhe Arbeitsamt, Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz