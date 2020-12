Danach soll eine Arbeitsgruppe zu möglichen Umgestaltungen an der Coesfelder Str./Königsplatz eingerichtet werden. Angeregt wird die Beauftragung eines Fachbüros zur Neugestaltung unter Beteiligung der Anwohner, Kaufleute und Bürger am Planungsprozess sowie anschließende Berichterstattung an den Rat. Die Fraktionen hatten sich im Vorfeld schon intensiv mit dem Thema beschäftigt und Anke Pohlschmidt (SPD) regte an, für die Bürgerbeteiligung eine Art Wettbewerb auszuloben.

Bodenspots

Schon kurzfristig soll die Inbetriebnahme der Bodenspots erfolgen. Außerdem wird eine spezielle Fassadenbeleuchtung vorgeschlagen und die Einbeziehung des Königsplatzes in das Konzept der Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration. Bei der geforderten Einrichtung von neuen Kurzzeitstellplätzen sieht die Verwaltung drei Plätze in diesem Bereich als ausreichend an. Dazu Florian Kübber (Grüne): Vielleicht lassen sich durch eine andere Anordnung der Parkbuchten noch mehr Plätze erreichen.“ Manuela Pross (CDU) wünscht sich in diesem Bereich ebenfalls mehr Möglichkeiten: „Apotheken und Ärzte sollten für Ältere und Gehbehinderte gut erreichbar sein.“

Keine Umbenennung

In der Aufstellung eines weiteren Straßenschildes Königsplatz im gleichen Design wie das bereits bestehende sieht die Verwaltung kein Problem. Absehen sollte man allerdings von der Umbenennung des Platzes: „Eine Umbenennung des Straßenabschnittes ist nicht zu empfehlen, da sonst die postalischen Anschriften der Anlieger geändert werden müssten.“

Stadtbaurat Markus Mönter gab zu bedenken, dass mit einer Installation von versenkbaren Pollern im Rahmen des Konzeptes „Sicherung der Innenstadt“ erst dann gerechnet werden kann, wenn Mittel zur Verfügung stehen. „Außerdem muss der Bereich für Rettungs- und Lieferverkehr weiter passierbar bleiben.“

Den Wunsch nach mehr Schildern „Keine Durchfahrt“ konterte Bürgermeister Carsten Hövekamp: „Noch mehr geht nicht.“