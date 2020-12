Die Bäckerei Böckmann hat sich jetzt eine besondere Kundenkarte einfallen lassen. Digital kann hier Geld draufgebucht werden. Der Vorteil dabei: „Die Kunden können ihre Karte einfach in der Bäckerei hinterlegen, per Whatsapp eine Bestellung aufgeben und diese völlig kontaktlos am Abholfenster abholen“, erklärt Inhaberin Beatrix Böckmann. Nur noch das Wiederaufladen der Karte müsse dann innerhalb des Geschäfts passieren.

Ein Brot gratis

Und eins bleibt, wie es war: „So wie bei den Stempelkarten gibt es auch hier bei zwölf gekauften Broten ein Brot gratis. Danach springt die Karte automatisch auf null“, so die Inhaberin. Gut geeignet seien die Karten auch als Geschenkgutscheine. „Oder wenn der Adventskalender noch nicht komplett ist.“