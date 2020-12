Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Ende Juni 2022, das war bisher der Zeitpunkt, an dem der Umbau des Bahnhofes fertig sein musste. Weil es durch die Corona-Pandemie zu Verzögerungen gekommen ist, hat die Stadt eine Fristverlängerung beantragt, und zwar bis November 2022.

Vermutlich am 18. Dezember kann die Grundschule Hiddingsel wieder mit dem Präsenzunterricht starten. Die Schule musste wegen eines Corona-Falls im Lehrerkollegium geschlossen werden, sieben der acht Lehrer sind in Quarantäne, genauso wie alle Viertklässler. Aktuell läuft Distanzunterricht, außerdem gibt es eine Notbetreuung.

Erfolg für die Stadt Dülmen vor dem Verwaltungsgericht Münster: Der Eintrag einer Villa in die Denkmalliste war rechtmäßig. Geklagt hatten die Grundstückseigentümer.

Der Kulturszene geht es schlecht - auch in Dülmen. Für die Stadtkapelle gab es nun einen Lichtblick: Sie darf sich über eine Spende im vierstelligen Bereich freuen.

Bis vermutlich Freitagmorgen ist die August-Schlüter-Straße momentan in Höhe des Arbeitsamtes gesperrt. Der Grund sind Arbeiten am Kanal.

In Dülmen ist die Zahl der aktiv mit Corona Infizierten im Vergleich zum Montag um drei auf 22 zurückgegangen. 351 Menschen haben sich in

Dülmen seit Ausbruch der Corona-Pandemie mit Covid-19 angesteckt, 323 haben die Covid-Krankheit inzwischen überstanden, sechs Dülmener verstarben.

Die Stadt Dülmen bewirbt sich um 675.000 Euro Fördermittel, um den Sportplatz An den Wiesen aus dem Dornröschenschlaf zu erwecken. Dort sind unter anderem eine Pumptrack, ein Basketballfeld sowie Sprintstrecke und Sprunggrube geplant.

Gewinnzahlen Adventskalender Bürgerstiftung:

2723 1 Dülmener Geschenkbox Laumann Druck & Verlag

3489 1 Einkaufsgutschein ZAP!

1796 1 Gutschein Bäckerei Böckmann

0661 1 Gutschein Bittersüß Confiserie

1073 1 Gutschein Eis Café San Marco

1436 1 Gutschein MEZZOMAR

2453 1 Gutschein Optic Actuell Bextermöller

0696 1 Hängeuhr RM

4808 1 Pflanze Blumen + Pflanzen Fimpeler

1932 1 VIKTOR-Gutschein Damenmode Wiese

1781 1 Weihnachtsbaum Baumschule Reckmann

0996 1 Weihnachtsgans Farmers Food GmbH

3299 2 CDs Haus der Klaviere

Wetter:

Es bleibt grau und neblig-trüb, die Sonne kommt nur selten raus. Es bleibt aber meist trocken. Temperaturen bis 3 Grad. Schwacher Wind aus wechselnden Richtungen.

Verkehr:

Die B 474 ist zwischen Ostdamm und L 551 komplett gesperrt werden Brückenarbeiten, Umleitungen sind ausgeschildert.

Weitere Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

August-Schlüter-Straße Höhe Arbeitsamt, Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz