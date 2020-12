„Der Zeitplan ist eng, aber machbar.“ Diese Aussage von Projektsteurer Dr. Dirk Kuhfeld zum Bahnhof-Umbau gilt immer noch. Auch wenn die Frist bis zur Fertigstellungen jetzt etwas verlängert wird: Statt Juni 2022 muss der Bahnhof (beziehungsweise wesentliche Bestandteile davon) nun bis Anfang November 2022 fertig sein.

Schuldig an der Situation: Corona

Der Grund für den Aufschub: Corona. Vor allem beim Planen sowie beim Abriss des Empfangsgebäudes sorgte die Pandemie für Verzögerungen, berichtet die Stadt. Daher beantragte sie die Fristverlängerung - die bewilligt wurde.

Denn was den Zeitplan so heikel macht, ist das Thema Fördermittel. Stand Mitte Juni, wird der Bahnhof-Umbau insgesamt rund 13,66 Millionen Euro kosten (aktuelle Zahlen werden in der Bauausschusssitzung am morgigen Donnerstag, 17.15 Uhr, Aula Schulzentrum, vorgestellt).

Zeitdruck durch Fördermittel

Eine Millionen-Förderung bekommt die Stadt dabei über ein Landesprojekt zum Klimaschutz. Diese Fördergelder haben allerdings eine Bedingung: Es gibt eine Frist, bis wann alles fertig sein muss. Bisher war das Ende Juni 2022 - nun eben Anfang November 2022.

Trotz Verlängerung bleibt allein die Baustellen-Logistik eine Herausforderung. Viele Teile des Projektes hängen von anderen ab. Ein besonderer Knackpunkt ist dabei der Umbau des Bahnhof-Vorplatzes.