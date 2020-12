Die erhöhte Anzahl positiv Getesteter in Coesfeld ist auf eine punktuelle Ausbreitung in einem Seniorenheim zurückzuführen. Im gesamten Kreis sind zurzeit 251 aktiv infiziert, gesundet sind 1987 Personen. Infolge einer Corona-Infektion ist eine betagte Person aus Olfen verstorben. Der Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr sendet sein aufrichtiges Beileid an die Angehörigen, Freunde und Bekannte. Insgesamt sind im Kreis Coesfeld 29 Menschen an Covid-19 gestorben, vier weitere hatten Corona als Nebenbefund.

Die Krankenhäuser behandeln 22 Menschen aus dem Kreisgebiet. Fünf Infizierte benötigen eine intensivmedizinische Behandlung.

In Quarantäne halten sich zurzeit 267 Personen auf. Im gesamten Kreis Coesfeld sind neun von 73 Schulen und ein Kindergarten von vereinzelten Quarantänemaßnahmen betroffen.