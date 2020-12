Der Nikolaus ist heimlich gekommen. Was in einem Film festgehalten worden ist. Dieser Film wurde am Montag im Kindergarten St. Mauritius und der Grundschule in den Gruppen und Klassen vorgeführt. Dass dem Nachwuchs in Hausdülmen die Nikolausfahrt im Film präsentiert werden konnte, ist der Feuerwehr in dem Ortsteil zu verdanken. Genauer: einigen Kameraden und Kameradinnen.

Üblicherweise wird die Nikolaus-Fahrt und -ankunft inklusive der Übergabe der Nikolaus-Tüten von der Feuerwehr vorbereitet. So machte die sich auch viele Gedanken, wie die Veranstaltung in diesem Jahr coronakonform durchgeführt werden kann. Und kam auf die Idee mit dem Film. Begleitet wurde das Filmprojekt übrigens vom Verein für Medienarbeit.

Auch in der Stadt war was los

Lisa Möllers aus Haltern am See, Niklas Michalik aus Dorsten und Katrin Brockordt aus Dülmen sind beste Freunde, die sich beim Reiten kennengelernt haben. Sie sind viel unterwegs mit ihren Tieren auf dem Land und in der Stadt unterwegs, wo es ganz andere Eindrücke gibt.

Katrin ist am 5. und 6. Dezember normalerweise mit der Stadtkapelle Dülmen unterwegs und begleitet den Nikolaus und sein Pferd in Dülmen und Rorup musikalisch und ist traurig, dass alles ausfällt in diesem Jahr. „Da kam uns die Idee, selbst den Nikolaus und Knecht Ruprecht zu geben und einfach verkleidet durch die Stadt zu laufen.“

