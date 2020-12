Insofern will Dülmen sich sich neu für den Klimaschutz aufstellen: In diesen Tagen beginnen die Arbeiten am Klimakonzept 2.0. Dabei handelt es sich genau genommen um eine Fortschreibung: Die aktuelle Leitlinie stammt nämlich bereits aus dem Jahr 2011. Vor dem Hintergrund des voranschreitenden Klimawandels und veränderter Rahmenbedingungen möchte die Stadt gemeinsam mit allen Dülmenern neue Ziele und Maßnahmen definieren.

„Jetzt gilt es, gemeinsam dieses ambitionierte Ziel mit Leben zu füllen“, sagt Klimaschutzmanagerin Carolin Dietrich. Damit dies gelingt, soll das neue Konzept nun breiter aufgestellt und den ambitionierten Zielen einer klimaneutralen Stadt gerecht werden.

Im kommenden Jahr sind die Bürger gefragt: Das begleitende Fachbüro „energielenker“ aus Greven wird die Themen aufbereiten und lädt die Dülmener zum Mitdenken und Mitmachen ein.

Es soll eine Mischung aus Online-Beteiligungen, Fragebögen, Workshops sowie Aktionen vor Ort geben. Auch ein Schülerwettbewerb ist geplant. „Gemeinsam mit der Generation, die von den Folgen des Klimawandels besonders stark betroffen sein wird, möchten wir Maßnahmen entwickeln, die das Klima möglichst effektiv schützen und mit denen sich alle identifizieren können“, erläutert Carolin Dietrich.

Für Rückfragen steht die Klimaschutzmanagerin der Stadt Dülmen unter E-Mail: c.dietrich@duelmen.de und Tel. 02594/12-871 gerne zur Verfügung.