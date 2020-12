Dreiste Diebe in Dülmen unterwegs

Am Smastag, 5. Dezember gegen 17.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz am Hüttenweg eine Dülmenerin dreist bestohlen. Als die Dame nach ihrem Einkauf zu ihrem Auto zurückkehrte und ihre Einkäufe verstaute, hatte sie ihre Handtasche bereits auf den Beifahrersitz gelegt. Während sie anschließend einstieg, sprach sie ein Mann aus einem neben ihr haltenden Auto durch sein Beifahrerseite aus an.

Tasche auf - Geldbörse weg

Der Unbekannte fragte sie in gebrochenem Deutsch nach dem Weg zum Krankenhaus. Dabei versuchte er sie in ein Gespräch zu verwickeln. In dessen Verlauf gab er ihr einen Block und einen Stift, damit sie den Weg aufzeichnen könne. Die 79-jährige versuchte mehrmals das Gespräch zu beenden und stieg nach etwa fünf Minuten in ihr Fahrzeug und fuhr davon.

Während der Fahrt bemerkte sie, dass die Innenbeleuchtung ihres Fahrzeuges nicht erlosch. Sie hielt ihr Auto daraufhin an und bemerkte, dass die Beifahrertür nicht vollständig geschlossen war. Auch ihre Handtasche war geöffnet und ihre Geldbörse fehlte.

Die Geschädigte konnte den Mann, der sie aus seinem Fahrzeug ansprach, wie folgt beschreiben:

- männliche Person

- 50 Jahre alt

- kräftige Statur

- wenig trainiert

- kein Bart, kein Mundschutz

- osteuropäischer Akzent

Weitere Taschendiebstähle in Dülmen

Bereits am Samstagmittag zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr war es zu einem Taschendiebstahl in einem der dortigen Supermärkte gekommen. Die Geschädigte 76-jährige vermutet, dass der Vorfall mit einer jungen Frau zu tun haben könnte, die sie während des Einkaufs angerempelt habe.

Weitere Taschendiebstähle fanden in Verbrauchermärkten auf der Münsterstraße statt.

Das eine Mal stahl man einer 35-jährigen Dülmenerin ihre Geldbörse, die sich in ihrer über den Einkaufswagen gehangenen Handtasche befand. Das andere Mal stahl man einer 55-Jährigen ihre Geldbörse aus der verschlossenen Handtasche, die über ihrer Schulter hing. Auch sie gab an, im Geschäft von einer etwa 165cm großen blonden Frau angerempelt worden zu sein.

Auch Buldern ist nicht sicher

Auch in Buldern kam es gegen 10.15 Uhr bis 10.30 Uhr in einem Supermarkt auf der Gewerbestraße zu einem Taschendiebstahl. Hier öffneten unbekannte Täter unbemerkt den Reißverschluß der Jackentasche einer 57-jährigen Frau und stahlen ihre Geldbörse.

Hinweise der Polizei

- Tragen Sie Ihre Wertgegenstände am besten eng am Körper.

- Verschließen Sie Ihre Jacken-, Hand- und Einkaufstaschen.

- Hängen Sie keine Taschen an den Einkaufswagen oder legen diese im Wagen ab.

- Seien Sie wachsam, wenn Sie um Hilfe gebeten werden. Diebe sprechen Ihre Opfer häufig gezielt an, um sie abzulenken.

- Auch an Geldautomaten ist Vorsicht geboten. Lassen Sie sich insbesondere hier nicht ablenken und decken Sie das Tastenfeld bei der Eingabe der PIN ab.

-Zeugen, die im Umfeld von Verbrauchermärkten oder Banken verdächtige Feststellungen machen, werden gebeten über den Notruf die Polizei zu

verständigen.

- Sollten Sie Opfer einer solchen Tat geworden sein, zeigen Sie diese umgehend bei der Polizei an.

Falls es Zeugen der Taten oder weitere Hinweise gibt, sollten diese an die Polizei in Dülmen unter Tel. 02594/7930 weitergegeben werden.