Das müssen Sie wissen:

Die Evangelische Kirchengemeinde hat ab sofort eine neue Prädikantin. Am Sonntag wurde im Rahmen des Gottesdienstes die Försterin Friederike Rövekamp durch den Superintendenten Joachim Anicker in das Amt eingeführt.

Großer Andrang herrschte am Samstag auf dem Hof des Kolpinghauses. Nach längerer Pause nahm die Kolpingfamilie dort wieder Altkleider entgegen. Nach der dreistündigen Aktion konnten drei gefüllte Anhänger zum Zwischenlager gefahren werden. Die nächste Aktion findet am 9. Januar statt.

Frühzeitig stellen die Fußballer der TSG Dülmen die Weichen für die Zukunft. Manfred Wölpper und Meik Strickling bleiben auch in der Saison 2021/2022 bei den Blau-Gelben. „Sie passen in die TSG-Familie“, sagt Julia Wagner aus dem Abteilungsvorstand.

Gewinnzahlen Adventskalender Bürgerstiftung:

2448 1 Einkaufsgutschein Bären-Apotheke

2647 1 Geschenkbox Perfekt Carwash

3505 1 Gutschein Bäckerei Böckmann

1275 1 Gutschein Café kleine Auszeit

4688 1 Gutschein Dülmener Zeitung

0325 1 Gutschein Pflegeprodukte Hair plus More

3775 1 Gutschein Silberblick

0643 1 Messer „Spartan“ Jagd & Outdoor Hölscher

2179 1 Pflanze Blumen + Pflanzen Fimpeler

4934 1 Reisegutschein TAKE OFF Reisen

2491 1 VIKTOR-Gutschein G&P Küchenstudio*

4738 1 Weihnachtsbaum Baumschule Reckmann

0910 1 Weihnachtsgans Farmers Food GmbH

Wetter:

Heute nach regnerischem Beginn am Nachmittag Auflockerungen und etwas Sonne. Temperaturen bei 4 bis 5 Grad, dazu mäßiger Südwestwind mit frischen bis starken Böen.

Verkehr:

Die B 474 ist zwischen Ostdamm und L 551 komplett gesperrt werden Brückenarbeiten, Umleitungen sind ausgeschildert.

Weitere Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz