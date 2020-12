Mit Klön-Telefon gegen die Einsamkeit

Sabine Siemering ist Gemeindeschwester und kümmert sich in dieser Funktion um die Gemeinden in Coesfeld und Dülmen. Sie unterstützt die Idee des Klön-Telefons und bringt die Idee zu den Gemeindemitgliedern. „Meine Arbeit besteht daraus, Menschen, die nicht zur Kirche kommen können, ein Stück Kirche nach Hause zu bringen.“

Dabei erlebt sie täglich, wie einsam Corona macht. „Ich habe dann schon öfter mal vorgeschlagen, Freunde und Bekannte, die man sonst regelmäßig in der Gemeinde sieht, mal anzurufen.“

Gespräche mit Zuhörenden

So mancher wäre einfach nicht auf diese Idee gekommen. „Oft höre ich, dass Leute den ganzen Tag mit niemandem sprechen. Da ist so ein Gespräch mit jemandem, der zuhört, sehr schön.“

Ralf Kernbach und sein Team kümmern sich um die Organisation des Klön-Telefons. Projektleiterin ist Kerstin Grevelhörster, die die Corona-Hilfe ehrenamtlich unterstützt. Sie erklärt: „Wenn ein Anruf ankommt, gehen wir erst mal eine Liste durch. Neben den Daten des Anrufers wird dann auch nach den Interessen gefragt.“ So könne im Anschluss nach passenden Gesprächspartnern gesucht werden.

Die Teammitglieder der Corona-Hilfe erhoffen sich, dass vielleicht sogar neue Freundschaften entstehen. „Und wer weiß, nach Corona könnte man sich dann ja auch mal besuchen“, so die Projektleiterin.

Das Klön-Telefon startet ab Montag, den 7. Dezember. Von 9 bis 15 Uhr können sich alle melden, die sich gern mit jemandem austauschen wollen.

„Außerhalb dieser Zeit kann auf den Anrufbeantworter gesprochen werden“, versichert Grevelhörster. „Wir melden uns in jedem Fall. Niemand wird vergessen.“ Tel. 02594/913515