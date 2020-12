Sponsoren und Kooperationspartner

Die DZ ist Kooperationspartner in dem Projekt. Nur bei ihr gibt es die Bücher zu kaufen - außerdem im Online-Shop des Figurentheaters. So übergaben Klaus und Hille Menning vom Figurentheater Hille Puppille an DZ-Verleger Marc Bednara ein druckfrisches Exemplar, ebenso an Silke Althoff vom städtischen Kulturteam und Mechtild Neuhaus-Overbeck, Vorsitzende des Vereins ProFi. Beide, städtische Kulturförderung und Förderverein, haben als Sponsoren das Buch mit den großformatigen Fotos und der Geschichte rund um den Corona-Lockdown erst ermöglicht, betonte Klaus Menning.

Spender sind genannt

Auch Dülmener hatten für das Projekt gespendet, sie sind - falls gewünscht - auf der Rückseite des Buches namentlich genannt. Das Buch zur Corona-Pandemie basiert auf der Fotoserie „PiQ- Puppen in Quarantäne“, die in der DZ während des ersten Lockdowns erschienen ist.

Vergnügen nicht nur für Figurentheater-Fans

Für Fans des Dülmener Figurentheaters bringt das Buch ein Wiedersehen mit den Hauptfiguren aus den Hille-Puppille-Stücken. Aber auch alle anderen werden die Bilder und die Geschichte mit Vergnügen lesen. Versprochen.