Am Butterkamp/Ecke Schillerweg sollen auf einer Wiese zehn Hochbeete aufgestellt werden. Diese werden an engagierte Bürger vermietet und dienen als Anbauflächen. Diese Beete sollen an die Wasserversorgung angebunden werden.

Die Stadt vergibt Baumpatenschaften. Die Paten kümmern sich um die Bewässerung von Bäumen ab einem bestimmten Alter. Dafür gibt es eine Hinweistafel mit den Namen der Paten, ähnlich wie im Hochzeitspark.

Insektenhotel an der Borkener Straße

An der Borkener Straße/ Ecke Brokweg soll eine kleine Grünfläche in Zukunft ein Insektenhotel beherbergen. Außerdem soll es von insektenfreundlichen Stauden umgeben sein.

Zudem sollen in Dülmen neue Alleen beziehungsweise Baumreihen entstehen. Dafür wurde bisher in der Nähe des Naturschutzgebietes Welter Bach durch die Initiative der Anwohner die Pflanzung einer Allee vorbereitet, die im Frühjahr erfolgen soll.