Drei bedeutende Bodendenkmäler hat das archäologische Team um Dr. Gerard Jentgens auf dem Marktplatz freigelegt. Politik und Verwaltung in Dülmen beraten derzeit, wie diese - und weitere - Bodendenkmäler langfristig für die Öffentlichkeit erhalten werden können. Ein professionelles Konzept, das Dülmens stadtgeschichte in den Blick nimmt, soll dabei ohne externe Hilfe entwickelt werden. Das wurde im Kulturausschuss so beschlossen.