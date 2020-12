Die Familienbildungsstätte und die Volkshochschule Dülmen – Haltern am See – Havixbeck haben eine Kooperations-Vereinbarung geschlossen. Die beiden Leiterinnen Rendel Werthmöller (FBS) und Esther Joy Dohmen (VHS) unterzeichneten in dieser Woche die Erklärung.

Ziel ist es, die Angebote beider Institutionen besser aufeinander abzustimmen, eigene Schwerpunkte festzulegen und sich gemeinsam auf neue gesellschaftliche Themen vorzubereiten.

Zahlreiche Schnittmengen

„Sowohl Familienbildungsstätte als auch Volkshochschule bieten Weiterbildungsangebote an. Jede Einrichtung hat ihre eigene Ausrichtung, es gibt aber auch zahlreiche Schnittmengen. Da wo es sinnvoll ist, möchten wir noch intensiver zusammenarbeiten“, sagt Werthmöller.

So sollen beispielsweise in den Themenbereichen „Kultur und Kreativität“ oder „Gesundheit und Ernährung“ künftig doppelte Angebote vermieden werden. Gleichzeitig stellt die jetzt geschlossene Vereinbarung noch einmal die traditionellen Schwerpunktthemen heraus: Die VHS kümmert sich im Besonderen um die Sparten „Sprache“, „EDV“ sowie „Beruf und Wirtschaft“. Die Themen „Eltern und Familienbildung“, „Alter“, „Pflege und Demenz“ sowie „Soziales und Ehrenamt“ deckt vor allem die FBS mit ihrem Angebot ab.

„Familienbildungsstätte und Volkshochschule stehen nicht in Konkurrenz zu einander, sondern ermöglichen mit ihren Ausrichtungen ein vielfältiges und umfassendes Bildungsangebot für die Bürger. Allein darauf kommt es an“, erklärt Dohmen. Beide Einrichtungen engagieren sich beispielsweise auch mit ihren Angeboten im einsA: Künftig sind hier zusätzliche Angebote mit intergenerativer Ausrichtung geplant.

Um die Programmplanung besser aufeinander abzustimmen, treffen sich beide Einrichtungen künftig zu Beginn jedes Jahres. In dieser Runde geht es dann auch um die gesellschaftlichen Themen, die künftig verstärkt in den Fokus rücken. Die unterzeichnete Vereinbarung nennt als Beispiele das interkulturelle Zusammenleben oder die integrative und inklusive Arbeit.