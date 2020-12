Tierheim sagt Christmas-Drive-In ab

Gerade wollte der Vorstand vom Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung mit den Vorbereitungen für das Christmas-Drive-In starten, da sorgt Corona für die nächste Absage: Diese für den 20. Dezember geplante Alternative statt der traditionellen Tierweihnacht muss ebenfalls ausfallen.

„Wir wollten den Tierfreunden aus der Umgebung, die uns zur Tierweihnacht immer großzügig mit Spenden bedenken, eine attraktive Alternative bieten“, erklärt Geschäftsführerin Sandra Kassenböhmer. „Doch nun ist klar, dass die Zahlen der Neuinfektionen mit Covid-19 noch immer nicht deutlich sinken und der Lockdown light nicht nur nicht aufgehoben wird, sondern die Auflagen verschärft werden müssen. Da haben auch wir leider keine andere Wahl, als auch unseren Christmas-Drive-In abzusagen. Das Risiko ist einfach zu groß.“

Viele Spenden fehlen dem Tierheim

Das jedoch stelle den Tierschutzverein vor ein Problem, so eine Mitteilung. Denn gerade bei der Tierweihnacht habe man sich immer auf eine große Spendensumme und gute Erlöse aus den Verzehr- und Kreativständen verlassen können, die für die Betriebskosten des Tierheims dringend gebraucht werden.

Der Tierschutzverein betreibt das Tierheim zwischen Dülmen und Lette schon seit vielen Jahren. Die finanzielle Lage sei und war nie üppig, betont der Vorstand, aber bislang sei man betriebswirtschaftlich immer mit einer mehr oder weniger schwarzen Null über die Runden gekommen.

„Staatliche Hilfen gibt es für unser Tierheim nicht“

„Dank unseres Hilferufes im Herbst ist unser Futterlager gerade glücklicherweise durch viele große und kleine Sachspenden gut gefüllt, und in der Wäschekammer stapeln sich wärmende Decken und Kissen“, so Kassenböhmer. „Auch durch die Weihnachtsbaumaktionen bei Fressnapf in Dülmen und Raiffeisen in Nottuln erwarten wir viele weitere Sachspenden. Was uns jedoch große Sorgen bereitet ist der schnöde Mammon.“

Einem dramatischen Spendenrückgang im fünfstelligen Bereich durch Wegfall von Tierheimfesten und Aktionen stehe stark gestiegene Ausgaben für Tierarzt, Miete und Strom gegenüber. „Staatliche Hilfen gibt es für unser Tierheim nicht“, sagt die Geschäftsführerin.

Tierheim fehlen Geldspenden

Aus diesem Grund bittet der Tierschutzverein in diesem Jahr zu Weihnachten alle Tierfreunde um eine Geldspende für das Tierheim, damit die Finanzierung von Miete, Heizkosten und notwendigen tierärztlichen Behandlungen gewährleistet ist.

Im Übrigen betont der Verein, dass die laufenden Betriebskosten nicht aus den Mitteln für den Tierheimneubau beglichen werden können. Der dringend notwendige Tierheimneubau werde vorwiegend aus öffentlichen Fördermitteln und zweckgebundenen Erbschaften finanziert werden.

Das ist das Spendenkonto

Spenden kann man über das Konto des Tierschutzvereins bei der Sparkasse Westmünsterland (IBAN: DE02 4015 4530 0018 0107 85) oder über das Spendenformular auf der Internetseite .