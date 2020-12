Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Dülmen ist am Dienstag unter die 30er-Marke gesunken. Das Gesundheitsamt des Kreises Coesfeld meldete 26 aktive Fälle. Und damit sieben weniger als am Vortag. Während zwei weitere Infektionen zu verzeichnen waren, haben neun Personen die Erkrankung überstanden. Insgesamt haben sich in Dülmen seit Beginn der Pandemie 330 Dülmener mit dem Corona-Virus angesteckt.

Für den gesamten Kreis Coesfeld wurden am Dienstag 218 aktive Fälle gemeldet. Ein deutlicher Rückgang, denn am Vortag waren es noch 252 gewesen. Die Zahl der genesenen Personen stieg um 60 auf 1878. Insgesamt haben sich im Kreis seit Pandemiebeginn 2122 Personen infiziert. Leicht gesunken ist auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert. Dieser lag am Dienstag bei 77,1, am Montag hatte er noch 78 betragen.