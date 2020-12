Auf gepackten Kartons saßen am Dienstag die Mitarbeiter von Dülmen Marketing. Zum letzten Mal hatte die Geschäftsstelle an der Lüdinghauser Straße 1a geöffnet. Am Mittag wurden die Geschäftsräume dann geschlossen und das große Kistenschleppen konnte beginnen.

Denn schon am morgigen Donnerstag, 3. Dezember, will Dülmen Marketing wieder für die Kunden erreichbar sein, dann in der neuen Geschäftsstelle an der Viktorstraße 6. Heute bleibt die Geschäftsstelle daher geschlossen (DZ berichtete). Die neuen Räume bieten den Mitarbeitern deutlich mehr Platz.