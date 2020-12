Aufgrund der Verlängerung des Lockdowns muss die Gemeinde Heilig Kreuz das Offene Adventssingen an den kommenden Sonntagen absagen. Dieses sollte eigentlich draußen vor der Emmerick-Gedenkstätte stattfinden.

Stattdessen gibt es jedoch in den Advents- und Weihnachtsgottesdiensten in der Kreuzkirche, jeweils um 17 Uhr und um 11 Uhr, musikalische Schwerpunkte, so eine Mitteilung.

Da es in diesem Jahr coronabedingt keinen Chorgesang geben wird, hat die Kirchenmusikerin Elisabeth Drees zusammen mit vielen ehrenamtlichen Musikern ein Programm zusammengestellt, welches die jeweilige Liturgie bereichert. So sei von Violine über Trompete, Sologesang, Flöten-, Saxophon- und Klarinettenklänge vielfältige Musik in Heilig Kreuz zu hören, teilte die Gemeinde mit.