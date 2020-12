Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Die Zählerstände auf den Strom-, Gas- und Wasserzählern der Stadtwerke Dülmen müssen die Kunden in diesem Jahr selbst ablesen. Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen können nicht wie sonst Studenten dafür in die Häuser kommen. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.

Der Kreis Coesfeld wird sein Impfzentrum in Dülmen einrichten - und zwar im Wiesmann-Gecko. Das teilte Landrat Christian Schulze Pellengahr am Montagnachmittag bei einer Pressekonferenz mit.

Vermutlich bis Mitte Dezember laufen noch die Arbeiten am Kreuzweg. Aktuell werden hier die Bushaltestellen barrierefrei gestaltet. Bis die Fahrbahn saniert wird, dauert es allerdings noch.

Den traditionellen Adventskalender am Rathaus wird es dieses Jahr nicht geben. Aber eine neue Variante. Nicht an den Rathausfenstern, sondern den Fenstern von Kindertages-Einrichtungen werden die Adventsbilder erstrahlen. Der Jugendamts-Elternbeirat und die Kitas laden zur „Adventskalender-Wanderung“ ein.

An drei Sportgeräten am Sportzentrum Süd sieht die FDP Optimierungsbedarf. Diese sollen am Mittwoch in der Sitzung des Sportausschusses diskutiert werden. Die Stadt schlägt eine Überprüfung vor, ob die Geräte optimiert werden können.

Gewinnzahlen Adventskalender Bürgerstiftung:

3754: 1 Bilderrahmen Philippi**

2432: 1 Einkaufsgutschein Bären-Apotheke*

4011: 1 Einkaufsgutschein real,- Dülmen

0444: 1 Gutschein Adam & Eva Moden

1420: 1 Gutschein Bockholt Uhren & Schmuck

4909: 1 Gutschein düb Freizeitbad*

4869: 1 VIKTOR-Gutschein Dülmen Marketing*

4129: 1 Gutschein Pizzeria bei Mem*

3612: 1 Gutschein Stadt-Parfümerie Pieper*

3065: 1 Sodastream-Wassersprudler Stadtwerke Dülmen

0581: 1 Weihnachtsgans Farmers Food GmbH

4998: 1 x DUO-Karte DIE SAUNA INSEL*

2996: 2 Kaffeebecher to go RM**

Wetter:

Heute halten sich verbreitet die Wolken, größere Auflockerungen sind selten, zeitweise fällt etwas Regen bei 7 bis 9 Grad. Nord- bis Nordwestwind weht schwach bis mäßig.

Verkehr:

Die B 474 ist zwischen Ostdamm und L 551 komplett gesperrt werden Brückenarbeiten, Umleitungen sind ausgeschildert.

Weitere Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz