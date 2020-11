Die Anzahl der aktiven Infektionen erhöhte sich im Vergleich zum Freitag allerdings nur um zwei auf nun 33, weil gleichzeitig fünf weitere Personen wieder als genesen gelten. Insgesamt haben sich in Dülmen seit Beginn der Pandemie 328 Personen mit dem Coronavirus angesteckt.

Zahlen im Kreis

Kreisweit sind am Montag 35 neue Fälle dazugekommen (Montag der Vorwoche: 65 neue Fälle). Da übers Wochenende keine neuen Zahlen gemeldet werde, fällt die Anzahl der Neu-Infektionen meist höher aus als üblich. Aktive Fälle gibt es 252 (plus fünf), die Anzahl der Genesenen stieg um 30 auf 1818. Der Inzidenzwert für den Kreis Coesfeld lag am Montag bei 78. Am Freitag hatte er 78,9 betragen.