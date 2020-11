Keine Adventskläppchen am Rathaus

Jahr für Jahr wurde in der Adventszeit täglich um 17 Uhr am Rathaus ein Türchen geöffnet beziehungsweise „angeknipst“. Vereine und Institutionen, besonders aber die Kindertageseinrichtungen gemeinsam mit den Erzieherinnen und Erziehern hatten ein kreatives Fensterbild für den großen Kalender am Rathaus gemalt und gebastelt. In diesem Jahr kann der Adventskalender an den Fenstern des Rathauses nicht angebracht werden.

Tradition bleibt, wird aber verändert

Der Jugendamts-Elternbeirat hatte die Idee, wie die Kinder der Dülmener Einrichtungen wieder kreativ werden konnten und die Tradition, wenn auch in einer abgeänderten Version, trotzdem Bestand hat. Statt des Rathauses werden es diesmal die Fenster in den Kitas selbst sein, welche erstrahlen.

Gut sichtbar in der Dunkelheit

Einen bestimmten Zeitpunkt, wann das Fenster beleuchtet, gibt es nicht. Spätestens in der Dunkelheit erstrahlen die Kunstwerke an den verschiedenen Einrichtungen und sind für jeden bei einem abendlichen Spaziergang gut zu sehen.

In der Dienstagsausgabe der DZ ist nachzulesen, welche Kitas sich an der Aktion beteiligen.