Das müssen Sie wissen:

Die DZ macht beim Adventsrätsel der Bürgerschützen mit: Jeden Tag vom ersten bis 24. Dezember wird den Lesern eine Aufgabe gestellt. Die kann man nicht so leicht vom Sofa aus lösen.

In Nottuln wundert man sich, dass die Trinkwasserpreise in Dülmen so günstig sind. Stadtwerke-Geschäftsführer Johannes Röken erklärt warum: „Das allermeiste Wasser beziehen wir aus eigenen Brunnen. Und Grundwasser lässt sich mit technisch deutlich geringerem Aufwand aufbereiten als Oberflächenwasser.

Erst die Bäume, jetzt die Nistkästen: Nach den erfolgreichen Baum-Aktionen im Oktober und November verschenkt die Stadt Dülmen nun 250 Bausätze für Nistkästen Interessierte können sich pro Haushalt einen Nistkasten abholen. Die Ausgabe findet am Freitag, 4. Dezember von 13 bis 16 Uhr am Standort Wierlings Esch 25 in Dülmen statt.

Wetter:

Nach Nebelauflösung Sonnenschein, ab Mittag ziehen Wolkenfelder auf. Temperaturen bei 7 bis 9 Grad, dazu teils böiger Wind aus östlichen Richtungen.

Verkehr:

Die B 474 ist zwischen Ostdamm und L 551 komplett gesperrt werden Brückenarbeiten, Umleitungen sind ausgeschildert.

Weitere Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz