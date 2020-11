Mal wieder vor die Tür kommen

„Wir wollten im Advent einfach eine Aktion anbieten, bei der die Menschen sich mit lustigen, oder auch kniffligen Fragen beschäftigen können. Und - ganz wichtig - dabei auch mal wieder vor die Tür kommen“, erklärt Mitorganisatorin Ellen Terhorst den Ursprung der Idee.

Internet bietet keine Antwort

Die Fragen, die vom ersten bis 24. Dezember jeden Tag in der Dülmener Zeitung gestellt werden, können Schätzfragen sein, manchmal wird auch ein Zollstock nichts schaden, und wieder ein anderes Mal ergibt sich die Antwort fast von allein, wenn der Ort des Geschehens aufgesucht wird. „Wir wollten kleine Aufgaben stellen, deren Lösung nicht einfach im Internet nachgeschaut werden kann“, ergänzt Florian Kübber, Vorsitzender der Bürgerschützen.

Auflösung erst am Ende

Am Ende sichten Redaktion und Bürgerschützen die Antworten und bestimmen die Gewinner. Dann wird auch das Geheimnis gelüftet, wie die richtigen Antworten auf die 24 Fragen lauteten. Die Gewinner werden dann nach Weihnachten besucht, um ihre Preise in Empfang nehmen zu können.

Lösungswort per Mail

Wer an diesem Adventsrätsel teilnehmen möchte, sendet sein Lösungswort bitte per E-Mail an:

Advents-Raetsel@gmx.de. Es genügt auch eine Notiz in der Geschäftsstelle der DZ, Marktstraße 25. Neben der Antwort bitte auch noch einmal die Frage angeben, zudem Name, Telefonnummer, Adresse, und der Hinweis, ob ein Kind mitgespielt hat.