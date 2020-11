Beim Brückenbau auf der B 474 reichte eine Sperrpause der Bahn, um Abriss und Neubau über den Gleisen zu vollenden. Die Expressbrücke der Firma Echterhoff wurde in Fertigteilen vom Transporter direkt an den Bestimmungsort gehoben. Und machte ihrem Namen alle Ehre. Am Freitagabend konnte die Firma Vollzug melden. Alle Arbeiten, die für die Sperrpause geplant waren, konnten erfolgreich absolviert werden.