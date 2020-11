„Wir sind optimistisch, dass die Preisverleihung bei der Adventskalender-Aktion wieder mit Zuschauerbeteiligung stattfinden kann“, Heinz Klausdeinken von der Bürgerstiftung

„Bevor ich nur vereinzelt einige Buden aufstelle, sollte ich lieber ganz auf einen Weihnachtsmarkt verzichten“, Tim Weyer von Dülmen Marketing

„Wir wollen Kinderwünsche erfüllen, die sonst zu Weihnachten nicht erfüllt werden könnten“, erklärt Pfarrerin Susanne Falcke die Wunschbaumaktion

„Nutzen Sie diese Zeit in der Haft als Chance, um Ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen“, Amtsgerichtsdirektor Dr. Marc Büning

„An einem Sonntagabend trifft man viele Fußballer in der Notaufnahme des Krankenhauses.“

Ahmed Ibrahim, Spielertrainer DJK Rödder, musste Ende Oktober in Coesfeld mit einer Knieverletzung behandelt werden - und traf einige Bekannte