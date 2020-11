In Ascheberg (4), Coesfeld (4), Dülmen (2), Lüdinghausen (3), Nordkirchen (1), Olfen (19) und Rosendahl (2) haben sich Personen neu angesteckt. Insgesamt steigt damit die Zahl an Covid-19-Fälle auf 1972 im Kreis Coesfeld. Akut infiziert sind 227 Personen, 887 verbleiben zurzeit in Quarantäne.

Die hohe Anzahl Neuinfektionen in Olfen ist laut dem Gesundheitsamt auf eine schnelle Verbreitung des Virus in einem Seniorenzentrum zurückzuführen. 15 Bewohner sind isoliert worden und vier Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Dülmenerin verstorben

In den Krankenhäusern werden derzeit 19 Personen versorgt, davon drei intensivmedizinisch. Eine Seniorin aus Dülmen ist infolge der Corona-Infektion verstorben. Der Landrat Dr. Schulze Pellengahr sendet sein aufrichtiges Beileid den Angehörigen und Freunden von Verstorbenen zu: „Es ist nicht greifbar und macht sehr traurig liebe Menschen durch einen heimtückischen Virus zu verlieren.“ 25 Personen sind nun im Kreisgebiet durch das Virus verstorben.

Vorbereitung aufs Impfen

Die Arbeitsgruppe des Krisenstabes sondiert zurzeit für den Kreis Coesfeld mit seiner ausgeprägten ländlichen Struktur Lösungen, die den Anforderungen an die Mobilität und der Logistik entgegenkommen. Dabei spielen Gesichtspunkte wie Erreichbarkeit, Barrierefreiheit und die Verfügbarkeit von Stellplätzen eine besondere Rolle. “Wir werden alles tun, um den bestmöglichen Weg zur Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit einem Impfstoff zu finden“, so Landrat Dr. Schulze Pellengahr.