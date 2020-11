Im Corona-Jahr ist vieles anders, doch für beide mit ihren engagierten Teams stand nach intensiven Diskussionen schnell fest: Die Sternsinger sollen auch in der Pandemie durch die Stadt ziehen und den Menschen in Dülmen mit ihrem Segen ein Zeichen der Hoffnung fürs Jahr 2021 setzen.

Eltern müssen mitgehen

Damit das Sternsingen sicher für alle Beteiligten in den Straßen von Dülmen gelingen kann, haben die Teams ein Hygieneschutzkonzept entwickelt, das auf die Corona-Regeln und -Maßnahmen eingeht. Die Sternsingerteams können aufgrund der Corona- Einschränkungen den Sternsingergruppen keine Begleitung, Versorgung mit Mittagstisch und Getränken für unterwegs anbieten.

Deshalb bitten Ingrid Weppelmann und Christian Rensing in diesem Jahr besonders die Eltern, gerade die jüngeren Kinder mit der Gruppe auf Ihren Wegen durch die Bezirke zu begleiten und die Versorgung zu übernehmen.

Für die Anmeldung der Kinder zur Aktion und Gestaltung der Vorbereitungstermine, die in Heilig Kreuz sowie in den städtischen Gemeindeteilen für St. Viktor und St. Joseph am 11. und/oder 12. Dezember in der Kirche stattfinden, benötigen die Teams den ausgefüllten Anmeldebogen, der per Mail, postalisch oder durch die Abgabe in den Pfarrbüros bis spätestens zum 4. Dezember vorliegen sollte.

Nur zwei Familien pro Gruppe

Aufgrund der derzeitigen Corona-Einschränkungen für den Aufenthalt im öffentlichen Raum ist geplant, dass nur Sternsingergruppen aus zwei Familien (in der Regel also ein Sternsingerduo) gebildet werden. Mit Geschwisterkindern zusammen können daraus auch Gruppen mit drei oder vier Kindern werden.

Für weitere Infos stehen Ingrid Weppelmann, Tel. 02594/ 2820, und Christian Rensing, Tel. 0157/80875474 zur Verfügung.