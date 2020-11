Alt-Dülmen unter dem Marktplatz

Allerdings sind in den bisherigen Vorschlägen der Stadt - bis auf den Marktbrunnen - keine direkten Sichtbarmachungen der Funde vorgesehen. Die Stadt sieht zu starke bauliche und räumliche Kollisionen zu der geplanten Neugestaltung des Marktplatzes. In einer Vorlage an den Kulturausschuss hat die Verwaltung näher erläutert, wie mit jedem der drei Funde ein Stück Dülmener Erinnerungskultur erhalten bleiben könnte.

Der Keller der alten Marktapotheke wird lediglich digital erfasst. Da der Fund innerhalb der neu geplanten Treppenanlage liegt, sieht die Verwaltung zu große Hürden für eine Sichtbarmachung per Glasplatte. Das würde zu einer völligen Neuplanung des Marktplatzes führen, und vermutlich auch die Durchführung des Dülmener Winters des kommenden Jahres negativ beeinflussen. Daher schlägt die Stadt vor, die Apotheke als 3D-Darstellung oder Holografie digital zu erfassen.

Auch die Fundamente des alten Rathauses sollen nicht, wie vom Archäologen-Team ursprünglich angedacht, aufgemauert und als bauliche Fragmente erhalten bleiben. Das würde einerseits die Scharre hälftig versperren, und andererseits auch Veranstaltungen auf dem Marktplatz erschweren., argumentiert die Stadt. Stattdessen schlägt die Verwaltung eine Darstellung und Erläuterung im Pflaster vor.

Der alte Marktbrunnen hingegen stellt aus Sicht des Bürgermeisters die geringsten Kollisionen zur geplanten Umgestaltung des Marktplatzes dar. Dieser könne demnach durchaus sichtbar gemacht, beleuchtet und mit einem gläsernen Deckel versehen werden. Möglicherweise könnte der Brunnen sogar wieder in Funktion gesetzt werden, ein konkretes Konzept hierfür müsste noch ausgearbeitet werden.

Außerdem soll ein historischer Rundweg an die überigen bodendenkmäler erinnern.

Die Stadt wird ihre Vorschläge am 2. Dezember im Kulturausschuss zur Diskussion stellen.